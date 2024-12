Inter-news.it - Inter-Parma, Inzaghi riprende gli allenamenti: verso 2 recuperi – CdS

Leggi su Inter-news.it

In ottica, oggi la squadra di Simonegliad Appiano Gentile. Il tecnico dovrebbero recuperare due pedine.IERI RIPOSO – L’ieri non ha lavorato ad Appiano Gentile. Simoneha concesso alla squadra un giorno di riposo, dopo i momenti drammatici del pomeriggio precedente, dovuti al malore di Edoardo Bove nella partita contro la Fiorentina (clicca QUI per capire quando si potrà recuperare). Inoltre, in serata, la squadra è stata protagonista al Gran Galà del Calcio, con diversi giocatori premiati e con lo stesso club che si è aggiudicato la palma di miglior squadra della stagione 2023-24. Oggi la ripresa degliad Appiano Gentile, per iniziare a preparare la sfida contro il, in programma venerdì alle 18.30.con due rientri per: oggi si torna al lavoroLAVORI – Perdovrebbero recuperare due pedine: ossia Francesco Acerbi e Carlos Augusto.