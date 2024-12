Inghilterra Marc Guehi a rischio sanzione per la scritta ‘I Love Jesus’ sulla fascia arcobaleno

Leggi su Sportface.it

, capitano del Crystal Palace e calciatore della Nazionale inglese, potrebbe essere sanzionato dalla FA (Football Association) per essere sceso in campo con la‘Ida capitano colorche indossava come parte del sostegno della Premier League alla campagna Rainbow Laces di Stonewall, un’iniziativa che promuove l’inclusività e l’accettazione all’interno della comunità LGBTQ+. Stando al regolamento, i giocatori possono indossare slogan che promuovono cause legate al calcio, come Rainbow Laces. Tuttavia, i messaggi politici, religiosi o personali sono esplicitamente vietati e le violazioni potrebbero portare a sanzioni da parte degli organizzatori della competizione, delle associazioni nazionali o della stessa FIFA. Ora, secondo ESPN,potrebbe appunto incorrere in unada parte della FA e la decisione didi scriverepotrebbe essere vista come “un fattore aggravante”.