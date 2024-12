Ilfattoquotidiano.it - Ha lanciato palline di carta in campo: bambino di 6 anni squalificato. La Lega Calcio: “Le regole valgono per tutti”

Undi 6, tifoso del Le Havre, è statofino a gennaio 2025 per averdei bicchieri edidalle tribune durante la partita disputata contro il Reims terminata 0-3 dello scorso 10 novembre. Ha dell’incredibile ciò che è accaduto in Ligue 1, campionato francese di. Secondo l‘Equipe, il divieto ad accedere allo stadio è stato imposto anche al genitore che aveva comprato i biglietti per la partita. Già preavvisati tramite posta di non poter assistere al match con l’Angers, giocatosi domenica scorsa, i due non potranno prender parte anche alle prossime partite casalinghe con lo Strasburgo (15 dicembre) e con il Lens (12 gennaio).Il piccolo tifoso è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza interne all’impianto mentre gettava gli oggetti in direzione di un suo amico.