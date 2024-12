GF Luca attacca Shaila VIDEO | Se è quella roba lì bisogna che la gente lo veda Semina discordia e allora io faccio…

Leggi su .com

Nella giornata odierna nella casa del Grande Fratello,Calvani mentre era in cucina con la new entry Chiara Cainelli, si è sfogato parlando diGatta, reo secondo lui di comportarsi male nei riguardi di Helena Prestes. “Io agli ho fatto un paio di volta ‘calma’, pero se.L'articolo GF,): “Se èlì,che laloio faccio.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF,contro gli autori (): E’ possibile che un programma televisivo sia tutto sulle solite due persone? Ma noi che.”GF, Iago punge Beatrice: “E’ come una delle streghe di Macbeth.aggiunge: “Fa l’avvocato del diavolo, è come se volesse.