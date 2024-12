Ilrestodelcarlino.it - Falconara, buon pari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È terminato intà il big match dell’ottava giornata tra Bitonto e Okasa. Un 1-1 maturato nel primo tempo, con le Citizens in vantaggio e le padrone di casa a riprendere le avversarie dopo tre minuti. Primi scambi sul filo dell’equilibrio con conclusioni pericolose ma fuori misura rispettivamente per Isa Pereira e Tampa. Quest’ultima è decisiva nella chiusura quando Jozi fuori dai pali si fa soffiare la sfera da Elpidio attorno all’ottavo di gioco. Sul fronte opposto Sestari chiude la saracinesca su Tampa e Renatinha. Isa Pereira è la grande protagonista dei minuti finali del parziale. Prima salva sulla riga sulla conclusione di Nicoletti (sul prosieguo dell’azione traversa di Renatinha), poi rompe l’equilibrio con un tiro dalla distanza che beffa Jozi. Sestari difende il vantaggio sulla bordata di Diana Santos, ma nulla può sul preciso piattone di Lucileia a 15 secondi dalla sirena che manda tutti all’intervallo in situazione dità.