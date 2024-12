F1 prove libere GP Abu Dhabi 2024 | programma date e diretta tv

Leggi su Sportface.it

Il sipario sta per calare sulla stagionedi Formula 1. Il Circus si prepara all’ultimo appuntamento di un fitto calendario: il Gran Premio di Abu. Il circuito di Yas Marina, che già da diversi anni è palcoscenico dell’ultima danza stagionale, accoglie ancora una volta il paddock. Il weekend sancirà l’addio di Carlos Sainz con Ferrari, mentre Lewis Hamilton saluterà Mercedes per unirsi al team di Maranello. In casa Alpine i saluti sono già avvenuti, con Jack Doohan che prenderà il posto di Esteban Ocon nel corso dell’ultima gara della stagione. Non manca della tensione, con Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Franco Colapinto che ancora non conoscono il proprio destino.Il weekend di gara è atteso tra il 6 e l’8 dicembre e seguirà il format tradizionale, con le tre sessioni dichiamate a rompere il ghiaccio.