Conte non vuole aspettare | oltre 30 milioni per anticipare Juve e Milan

Il Napoli in piena corsa per lo scudetto: il tecnico salentino chiede un rinforzo di spessore per la finestra di gennaioAncora tra i protagonisti nel Lecce che ha strappato un punto alla ben più blasonatantus. Patrick Dorgu è il fiore all’occhiello dei salentini e anche contro i bianconeri è stato uno dei migliori in campo nell’undici di Giampaolo.Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itLecce rivitalizzato dalla nuova gestione in panchina, con il baby danese come sempre spina nel fianco sulla destra e che ha finito la partita nel suo ruolo naturale di terzino sinistro dopo l’infortunio di Gallo. Spinta, dribbling e senso del gol per il classe 2004, in precedenza decisivo con la rete pesantissima che ha consegnato i tre punti ai salentini nello scontro salvezza contro il Venezia. Dorgu si era messo in evidenza già nella scorsa stagione, nell’attuale campionato invece l’esplosione che ha attirato l’interesse delle big italiane e non solo per il suo cartellino.