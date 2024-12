Ilrestodelcarlino.it - Caso Sara Pedri: “Clima di pura paura in ospedale”. La Sanità chiede i danni d’immagine

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 3 dicembre 2024 - Per il(la 31enne ginecologa forlivese scomparsa nel nulla il 4 marzo 2021 dopo essersi dimessa dal suo ruolo ospedaliero a seguito del disagio depressivo vissuto in corsia in Trentino e confessato in alcuni scritti alla famiglia) l’Azienda sanitaria di Trento, tramite l’avvocatura dello Stato (avvocato Gabriele Finelli), ha chiesto ieri in udienza davanti al giudice dell’udienza preliminare Marco Tamburrino un risarcimento perdi 625mila euro, più altri 20mila di spese patrimoniali. Un processo scaturito proprio dalla scomparsa di, la cui auto venne ritrovata vicino al Lago di Santa Giustina, luogo conosciuto come scoglio dei suicidi (il corpo della ragazza non è mai stato ritrovato). Sotto accusa compaiono l’ex primario di ginecologia dell’Santa Chiara e la sua vice, Saverio Tateo e Liliana Mereu, che devono rispondere di maltrattamenti sul lavoro continuati e in concorso tra loro.