Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter: Donnarumma e Meret idee clamorose per la porta

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dalla Francia e dalla Germania sono sicuri: Gigioe Alexsono due obiettivi deldell’. Secondo L’Equipe l’estremo difensore del Psg sarebbe scontento del trattamento riservatogli da Luis Enrique e si starebbe quindi guardando attorno per lasciare Parigi in estate. Stando a Sky Sport Deutschland, invece, il rinnovo del portiere friulano con il suo Napoli, visti anche i cattivi rapporti fra il suo agente e Aurelio De Laurentiis, sembrerebbe essere più complicato del previsto e perciò il classe 1997 potrebbe liberarsi a zero dopo il 30 di giugno e su di lui si sarebbe allora fiondato anche il Manchester United.in rottura con Luis Enrique, l’osservaessataUn rapporto nato sotto una cattiva stella, quello frae l’allenatore dei parigini Luis Enrique, che pian piano si sta sgretolando definitivamente.