Belve chi sono gli ospiti di stasera 3 dicembre? Tutte le anticipazioni

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘’, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, andrà in ondassu Raidue, martedì 3, con il terzo episodio. Glitre grandi nomi dello spettacolo: Elisabetta Canalis, Sonia Bruganelli e Fabio Volo. Sullo sgabello diper il terzo appuntamento ci sarà Sonia Bruganelli. La sua intervista è già chiacchieratissima per le dichiarazioni su Ballando con le stelle: “Hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io”. L’imprenditrice, ex moglie di Paolo Bonolis e ora legata al ballerino Angelo Madonia, a Ballando con le stelle è stata protagonista di ripetuti scontri con la giurata Selvaggia Lucarelli e questa sera si racconta con sincerità e trasporto gioie e dolori della sua vita e della sua carriera.