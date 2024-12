Movieplayer.it - Bel-Air: rinnovata per la quarta e ultima stagione la serie ispirata alla sitcom con Will Smith

Leggi su Movieplayer.it

Bel-Air, la rivisitazione drammatica della popolaredegli anni '90, è stataper la. Bel-Air, che ha contribuito ad accrescere la qualità delleoriginali di Peacock, sta per giungere al termine. La rivisitazione in chiave moderna della popolaredegli anni '90y, il principe di Bel-Air è stataper una, che sarà anche l'. Il rinnovo arriva tre mesi dopo che Bel-Air, prodotta da Universal Television e Westbrook Studios, ha mandato in onda il finale della terzail 5 settembre. Secondo quanto riferito, lafinale sarà composta da otto episodi, meno rispetto ai 10 episodi delle prime tre stagioni. Il ritardo della prossimaè dovuto a .