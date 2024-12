Beach volley Pro Tour | Finals al via a Doha attese due coppie azzurre

Leggi su Sportface.it

LedelProdisono pronte a partire. La rassegna avrà inizio domani, mercoledì 4 dicembre, all’Aspire Park di, in Qatar. Il Paese mediorientale ospita pr il terzo anno di fila l’evento, ultimo appuntamento del circuito internazionale Fivb. In gara ci sono le migliorial mondo dell’anno solare, sia nel femminile che nel maschile. Saranno presenti duea rappresentanza dell’Italia, una per tabellone. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth – coppia testa di serie numero dieci – sono state inserite nella Pool A contro le lettoni Tina e Anastasija, le brasiliane Agatha e Rebecca, le cinesi Xue e X. Y. Xia e le statunitensi Cannon e Kraft. Leesordiranno mercoledì 4 alle 12:00 contro la squadra della Lettonia. Il giorno successivi sono in programma le gare contro Cina e Brasile, alle 12:00 e alle 17:00.