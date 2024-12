Assemblea Alis Grimaldi | L’intermodalità favorisce la crescita e l’innovazione delle imprese

Leggi su Ildenaro.it

– “Il trasporto sostenibile e in particolare quello intermodale rappresenta unaprincipali leve di competitività e di cambiamento che possono far crescere le nostreattraverso l’integrazione tra le differenti modalità di trasporto, riducendo così l’impatto ambientale, la congestione stradale, il rischio di incidentalità e migliorando l’efficienzacatene logistiche e la vita dei cittadini” Lo dice Guido, presiente di. Come riporta il Sole 24 Ore,continua: “Esempi attuali e concreti promossi dalle nostresono i nuovi collegamenti ferroviari verso la Germania e la nuova linea marittima tra Italia e Turchia, che favoriscono ulteriormente gli scambi commerciali verso Nord Europa e Asia”. E ancora: “Negli ultimi dieci anni il traffico Ro-Ro ha conosciuto una notevolenei porti italiani, registrando un incremento del 56% e confermando così che la penisola italiana è una infrastruttura naturale e vanta una posizione strategica nel Mediterraneo”.