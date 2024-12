Iltempo.it - Sit-in in piazza contro l'occupazione del Liceo Virgilio. “Atto escludente”

Leggi su Iltempo.it

Un sit-inle occupazioni. Genitori, professori e studenti delromanosi sono dati appuntamento stamane aSanti Apostoli per chiedere di tornare alla normalità scolastica. ''La manifestazione di oggi - spiega la preside Isabella Palagi - vuole essere ancora un tentativo di cercare il dialogo con gli studenti, ribadire il valore della scuola pubblica e che l'lede il diritto allo studio. Vogliamo una scuola inclusiva''. Sulla possibilità effettiva di un dialogo con gli studenti, la dirigente conferma: ''Non ho ricevuto alcun invito. Lamento la mancanza di cont. Credo che dialogo debba essere utilizzato anche quando posizioni distantissime''. “'Hanno occupatoil ddl sicurezza, per la Palestina. Ma le motivazioni - racconta una docente - le abbiamo lette da un comunicato sui social.