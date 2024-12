Scherma 48 Azzurri in gara nel prossimo week end | la sciabola a Orleans e il fioretto in Giappone

Leggi su Ilfaroonline.it

Il Grand Prix die le tappe di Coppa del Mondo in Asia per il, con le donne impegnate a Busan e gli uomini a Takasaki. Sarà un intensoend, il, per lainternazionale con 48in pedana tra Francia, Corea e.Il Gp diin FranciaDa giovedì 5 a sabato 7 dicembre spazio all’appuntamento di, uno più affascinanti pertori etrici, che prevede – come tutte le competizioni del circuito d’élite Grand Prix – soltanto gare individuali a punteggio maggiorato. Per la trasferta francese sono 24 gli atleti italiani del CT Nicola Zanotti, equamente suddivisi tra donne e uomini, pronti a salire sulle pedane del Palais des Sports, con il sogno d’arrivare in fondo e calcare poi il sontuoso palcoscenico dello Zénith dove andranno in scena le fasi finali.