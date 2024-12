Zonawrestling.net - RISULTATI: Wrestling Megastars “Main Event” 01.12.2024

dello Show andato in scena la scorsa Domenica al Teatro Centofiori di Bologna:BWT/Domenica 1° Dicembre – Bologna#1 Contender Tournament for WM Italian Championship – QuartiNico Narciso batte Matt Disaster e accede alle semifinali#1 Contender Tournament 5-Way Elimination Match for WM Italian Championship – QuartiEl Mosquito batte Drake Destroyer, Tommy Ray, Flamingo e Mark Reed e accede alle semifinaliWM Italian ChampionshipRed Scorpion (c) batte Mirko Mori e mantiene il Titolo#1 Contender Tournament for WM Italian Championship – QuartiLeon Lato batte Lello Boy Jones e accede alle semifinaliGuido batte Nico Inverardi e accede alle semifinaliBWT/WM Italian Tag Team TitlesFat Machine Huns (Cannonball Jason & Trucker) (c) battono I Bellissimi (Andres Diamond & Sam Della Valle) e mantengono i Titoli