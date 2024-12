Bergamonews.it - Realtà aumentata nell’edilizia, ricercatore di UniBg guida uno studio internazionale

Bergamo. Laper migliorare la formazione in campo edile e rendere più efficienti e sostenibili i processi di costruzione. Questo l’oggetto della ricercaTechnology Application of Augmented Reality for Renovation Work,ta dal giovanedel dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università di Bergamo Vittorio Paris.Grazie ad un finanziamento Young Independent Research Groups – su fondi NextGenerationEU – Paris ha avuto la possibilità di lavorare al progetto insieme ad un secondodi, Davide Prati, e al professore Giuseppe Ruscica.Il gruppo di ricerca, oltre che dall’ateneo orobico, è formato dal dipartimento di Architecture and Urban Planning della Ghent University e il dipartimento di Civil and Environmental Engineering della Princeton University: il progetto coinvolge direttamente il territorio bergamasco grazie alla collaborazione delle aziende Taramelli Srl ed Edillio, del consorzio Intellimech e della rete Edinnova.