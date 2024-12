Lanazione.it - L’oro verde di Toscana: la qualità dell’olio è eccellente ma la resa è bassa e i costi alti

Firenze, 2 dicembre 2024 – La campagna olearia 2024 insarà ricordata per la, ma anche per le difficoltà legate alle rese basse e aielevati. Le aspettative dei produttori erano alte, ma le condizioni climatiche hanno inciso negativamente sulla quantità di olio estratto dalle olive, nonostante un raccolto abbondante. Secondo gli esperti, lamedia delle olive si attesta tra il 10% e l’11%, un dato inferiore rispetto alle annate migliori, dove si raggiungeva anche il 14-15%. Matteo Mugelli, elaiotecnico e produttore a San Casciano Val di Pesa, spiega: “Il problema è che le olive sono ricche d’acqua a causa delle piogge autunnali e delle alte temperature estive. Questo ha aumentato il loro peso, ma non la quantità di olio. È un’annata particolare, ma lasarà, con oli ricchi di polifenoli e antiossidanti”.