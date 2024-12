Quotidiano.net - L’esperto di automotive: "Ma a monte dei suoi errori c’è la Ue"

Le dimissioni di Carlos Tavares dalla guida di Stellantis arrivano nella tarda serata di ieri. "La sua decisione sorprende", commenta a caldo Gian Primo Quagliano (foto), presidente del centro studi Promotor, per cui la scelta di Carlos Tavares ha un solo responsabile: l’Ue. "È il quadro normativo incentrato sull’elettrico creato da Bruxelles ad aver complicato il settore". Quagliano, perché tanto stupore? "Tavares è un manager di grandissimo livello e si è impegnato a fondo in questa situazione. Nessuno pensava si sarebbe dimesso così repentinamente. Naturalmente ci saranno state all’interno di Stellantis anche delle visioni diverse. Ma se vogliamo cercare un responsabile di questa situazione dobbiamo guardare a Bruxelles". A chi in particolare? "Quasi ogni settimana il settoreregistra l’annuncio di una chiusura di uno stabilimento, di operai che restano senza lavoro e questa situazione ha un nome e un cognome: Unione europea.