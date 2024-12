Lecce-Juventus 1-1 Rebic | Buona partita Giampaolo è chiaro in quello che vuole

Leggi su Sportface.it

Anteha parlato nel post-di1-1, match in cui l’attaccante giallorosso è stato decisivo segnando il gol del pareggio in pieno recupero quando ormai i bianconeri di Thiago Motta sentivano la vittoria a pochi centimetri. “Abbiamo preparato bene lae l’abbiamo giocata altrettanto bene – spiega– Abbiamo raccolto un punto e siamo soddisfatti di aver preso un punto.”Nessun cambiamento in particolare con l’arrivo di: “Non è cambiato molto, il mister è moltoinche. Siamo tutti concentrati sul lavoro. Segnare alla Juve mi piace molto, perchè è contro le squadre forti che puoi effettivamente dimostrare il tuo valore.” Infine un pensiero per Edoardo Bove, vittima di un malore durante Fiorentina-Inter: “Siamo tutti con lui, spero che possa tornare presto.