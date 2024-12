Zonawrestling.net - Layla: “Vorrei riformare la Lay-Cool in WWE”

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE in questo momento è il posto in cui tantissimi wrestler vogliono arrivare. La nuova gestione sotto Triple H e Nick Khan ha creato un ambiente positivo, che si trasmette su una programmazione tv sempre più apprezzata e su ascolti (e presenze live) sempre più alti. E questo ovviamente fa sì che non solo i giovani wrestler e i talenti più interessanti delle indies siano tornati a sognare la federazione di Stamford come tappa definitiva della loro carriera, ma anche nomi del passato, ormai lontani dal mondo del wrestling, si stiano riavvicinando allo sport.“Non sarei mai tornata, ma ora.”Tra questi c’è: l’ex Divas Champion, che con Michelle Mcha creato un team molto apprezzato tra il 2009 e il 2011, ha parlato al No Name Wrestling Podcast di un eventuale ritorno sul ring in WWE, magari proprio insieme a Michelle.