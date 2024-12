Fanpage.it - Istat, cresce l’occupazione ma solo tra chi ha più di 50 anni

In Italia a ottobre, torna are il numero degli occupati dopo il calo registrato a settembre. Ma l'incremento riguardagli over 50. In generale, il tasso di occupazione è salito al 62,5%. Ecco gli ultimi dati