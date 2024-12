Donnaup.it - Guarda cosa può causare una stufetta alla tua pelle, non si scherza: non la usare così, rischi grosso!

Chesuccede a fronte di un’esposizione prolungataelettrica e le fonti di calore classiche in uso in inverno? Scopriamolo insieme.puòunatua, non si: non la!Durante l’inverno, il freddo ci porta a cercare costantemente fonti di calore: dai termosifoni ai caminetti, fino ai moderni termoventilatori. Questi ultimi, però, possono nascondere insidie per la. Infatti, le fonti di calore diretto, se usate a lungo e a stretto contatto con la, possonouna condizione chiamata eritema ab igne, nota anche come “sindrome dellatostata” o “macchie di fuoco”.Questa dermatosi, in passato, colpiva spesso chi lavorava vicino al calore, come fornai e cuochi, ma oggi è riemersa a causa dell’uso prolungato di dispositivi moderni come termoventilatori, coperte elettriche, sedili riscaldati e computer portatili.