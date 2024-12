Thesocialpost.it - Edoardo Bove, il gesto commovente della sua prima squadra: lacrime e coraggio

La sfida tra Roma e Atalanta, ladi Claudio Ranieri nel suo ritorno all’Olimpico, è stata preceduta da uncarico di significato da partegiallorossa nei confronti di. Durante il riscaldamento pre-partita, i giocatoriRoma sono scesi in campo indossando maglie con la scritta “Forza Edo”, un messaggio di sostegno rivolto al giovane centrocampista.Leggi anche: Caso, parla il cardiologo: “Non tutte le patologie sono riscontrabili” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma), attualmente in prestito alla Fiorentina ma di proprietàRoma, ha vissuto momenti di grande apprensione dopo aver accusato un malore nella partita di ieri contro l’Inter. Lagiallorossa ha voluto così dimostrare la propria vicinanza al numero 4 viola, evidenziando l’importanza dei legami che vanno oltre le maglie e le rivalità sportive.