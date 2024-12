Oasport.it - Dove vedere in tv la Coppa Italia di calcio: orari partite 3-5 dicembre, canali, streaming

Dopo la finestra dedicata alle coppe europee la scorsa settimana, torna la2024/2025 dicon i primi quattro ottavi di finale della manifestazione che si concluderà mercoledì 14 maggio con la finale allo Stadio Olimpico di Roma.Si comincia martedì alle 18.30 con la sfida tra Bologna e Monza: la squadra di Vincenzono entra nella competizione con ambizioni e la volontà di fare strada, l’allenatore ex Fiorentina è arrivato in finale due anni fa e in semifinale lo scorso anno. Alle 21.00 Milan-Sassuolo, con i rossoneri impegnati in casa contro la capolista della Serie B.Si va avanti mercoledì sera con il derby mediceo tra Fiorentina ed Empoli, una sfida sempre sentita specie per gli azzurri della Val d’Elsa, mentre si chiude giovedì sera con il grande big match che opporrà Lazio e Napoli, due tra le squadre più in forma d’