Confcommercio Napoli-Prefettura | Senza sicurezza non può esserci sviluppo Pmi pronte a collaborare

Il ruolo delle imprese e delle attività produttive sul territorio come baluardo dial centro dell’incontro tra i rappresentanti dicon il prefetto diMichele Di Bari nell’ambito dei rapporti con le istituzioni. Un rapporto consolidato e aperto con lacon l’obiettivo di evidenziare e segnalare le criticità che colpiscono il mondo delle imprese in termini diper condividere possibili attività in comune soprattutto nel periodo natalizio, durante il quale aumentano i flussi di persone. Temi ai quali il prefetto Di Bari ha dato numerose risposte.“vanno di pari passo, sono due elementi inscindibili.non puònon puòturismo né possonoinvestimenti. Noi dobbiamo rendere per quanto è possibile ancora più attrattive le nostre città dal punto di vista non soltanto del turismo, ma proprio dal punto di vista della attrattività degli investimenti e delladei cittadini.