Unlimitednews.it - Alto Adige, edifici pubblici più green con ENGIE e Dolomiti Energia

Leggi su Unlimitednews.it

BOLZANO (ITALPRESS) – Efficientamento energetico deglidella Provincia per ridurre i consumi e limitare l’impatto ambientale. Con questi obiettivi l’amministrazione provinciale di Bolzano ha affidato a, operatore di riferimento del comparto energetico, in ATI conSolutions, multiservizi trentina che opera in tutta Italia, la gestione e riqualificazione energetica di 25.Grazie a un investimento privato di quasi 57 milioni di euro, verranno realizzati interventi innovativi e mirati a ridurre significativamente il fabbisogno energetico combinando l’utilizzo dida fonti rinnovabili con l’ottimizzazione di prestazioni termiche ed elettriche.Saranno installate oltre 20mila lampade a led che utilizzeranno la tecnologia adattiva Human Centric Lighting, una soluzione che consente l’illuminazione più corretta in ogni ora del giorno, modulando temperatura e colore, in funzione al benessere della persona e delle attività che svolge.