Sport.quotidiano.net - Volley B maschile. Querzoli a mani vuote nel derby con la Sab

Troppa Sab per unafragile e sbiadita. Come da pronostico, ilromagnolo sorride a San Mauro, che strapazza Forlì 3-0 (25-14, 25-16, 25-22) e prosegue il proprio percorso netto (5 hurrà su 5) tra le mura amiche. Pronti via e la Sab sgomma: 4-1 e 5-2 firmato da una pipe devastante di Bonatesta, attesissimo ex di turno (insieme a coach Mascetti). Forlì risale e impatta, a 6, con un-out di Camerani. Qui però sale in cattedra Mazzotti, che pianta chiodi a tutto spiano: 9-7, poi 13-9 e 15-10. La Sab scivola via sul velluto, coach Kunda capisce l’antifona e ferma tutto. Invano. Perché al rientro in campo Bonatesta indovina una diagonale chirurgica e scava una voragine: 17-10, poi 22-13 con una battuta al salto spin. Laè alle corde, non riesce a trovare le contromisure per arginare gli attaccanti di palla alta gialloblù e capitola: 25-14.