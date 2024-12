Anteprima24.it - Tangenziale Est: auto si ribalta, un ferito

Tempo di lettura: < 1 minutoÊ di unil bilancio di un incidente avvenuto sullaEst nella serata di sabato. Si sono scontrate per cause in corso di accertamento una Opel e una Yaris: la primacoinvolta a causa della violenza dell’urto si èta.Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno aiutato il conducente ad uscire dall’abitacolo e affidarlo ai sanitari.Sul posto anche i militari dell’ Arma dei Carabinieri per effettuare I rilievi. L'articoloEst:si, unproviene da Anteprima24.it.