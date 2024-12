Quifinanza.it - Stretta sui medici e infermieri a chiamata: nuove regole in Gazzetta Ufficiale

Nuovi paletti per ie glia gettone. Secondo lelinee guida pubblicate in, adottate in attuazione di quanto già previsto nella legge del 26 maggio per l’affidamento a terzi di servizi, laperstici potrà avvenire solo per necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, nel caso in cui non sia possibile ovviare alle carenze del personale sanitario.pergettonistiIl ricorso ai professionisti a gettone, esploso durante il periodo di pandemia, viene oramente regolamentato. Queste disposizioni si inquadrano nel più ampio contesto della legge del 26 maggio, che regolamenta l’affidamento a terzi di servizi sanitari.Lelinee guida limitano l’utilizzo dei gettonisti ai soli casi di estrema necessità e urgenza, con tariffe orarie precise e senza possibilità di proroghe.