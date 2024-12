Liberoquotidiano.it - "Se non arriva una risposta entro domani...": Landini fuori controllo, ora passa alle minacce

Dopo lo sciopero e dopo aver inneggiato alla "rivolta sociale", Mauriziodirettamente. Lo fa dopo il flop dello sciopero generale e dopo gli scontri in piazza a Torino. Così il segretario della Cgil, rivolgendosi direttamente a Giorgia Meloni, afferma: "Il governo cosa risponderà500mila persone che sono scese in piazza venerdì?". E ancora: "Ci deve essere una. Per quel che ci riguarda bisogna aumentare la spesa sanitaria e bisogna agire sul fisco per andare a prendere le risorse per fare questi investimenti". L'aizza-popolo aggiunge: "Stiamo chiedendo al governo in modo esplicito che riconvochi un tavolo sulla legge di bilancio, così come chiediamo agli imprenditori di aprire le trattative sui rinnovi dei contratti".rivendica i risultati dello sciopero generale, ignorando però le cifre reali, e rilancia: "Non si può rimuovere quello che è avvenuto venerdì e che mezzo milione di persone hanno chiesto di essere ascoltati".