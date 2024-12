Ilfattoquotidiano.it - Salvini ribadisce: “Precetterò ancora”. I sindacati: “Così viola la Costituzione, si apra un confronto”

schermaglie tra il ministro Matteoe i. Il leader della Legala sua intenzione di ricorrere nuovamente alla precettazione per gli scioperi annunciati per dicembre. “È chiaro che il diritto allo sciopero è tutelato dallae anche dal buon senso, tanto che sono stati quasi mille gli scioperi da inizio anno. Le opposizioni che parlando di diritto allo sciopero limitato hanno qualche problema con la matematica”, aggiunge parlando a Radio 24 dove afferma anche che il segretario generale della Cgil Maurizio Landini “fa politica per entrare in Parlamento”.“Il punto è il governo cosa risponde ora” alle 500mila persone che sono scese in piazza venerdì, replica indirettamente Landini. “Ci deve essere una risposta. Per quel che ci riguarda bisogna aumentare la spesa sanitaria e bisogna agire sul fisco per andare a prendere le risorse per fare questi investimenti.