Rapinatori scatenati Colpo in gioielleria Preso con la refurtiva

Due rapine in centro poche ore, altrettantiin manette. Quella di venerdì è stata una giornata di lavoro intenso per gli agenti delle Volanti, che sono riusciti a bloccare in flagranza entrambi i ‘predoni’. Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17,20, nellaStroili Oro di via Indipendenza. Qui, un quarantacinquenne messicano, dopo aver chiesto alla commessa di mostrargli delle collane d’oro, ne aveva afferrate quattro e dopo aver spintonato la donna, era scappato in via Indipendenza. La vittima lo aveva inseguito, mentre altre colleghe allertavano il 113: l’uomo, per cercare di distrarla, ne aveva buttate due lungo la strada. In via Rizzoli, però, la sua corsa è stata interrotta dall’arrivo dei poliziotti che, dopo averlo bloccato, lo hanno perquisito: nel portafogli aveva due delle collane appena rapinate in, del valore complessivo di 1500 euro, che sono state subito sequestrate e restituite.