Processo Adriatici, la famiglia di El Boussettaoui respinge la seconda offerta di risarcimento

Pavia, 1 dicembre 2024 – Younes El, 39 anni, morì la sera del 20 luglio 2021, ferito a morte da un colpo di pistola esploso, in piazza Meardi a Voghera, da Massimo, ex assessore leghista alla sicurezza. Per quella morte, l’ex assessore è aa Pavia, ma intanto ha presentato una nuovadiai familiari della vittima. È lavolta. Prima delaveva proposto 290mila euro, proposta respinta. E anche questa nuova, 220mila euro per i genitori e i cinque fratelli di Younes, è stata rimandata al mittente. A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia Pavese".ha depositato sette assegni circolari nello studio di un notaio: due da 55mila euro l'uno offerti ai genitori, gli altri cinque da 22mila euro l'uno per i cinque fratelli.