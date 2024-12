Ilrestodelcarlino.it - ‘Porte aperte’ anche negli hotel: “Facciamo squadra per una città più sicura”

Bologna, 1 dicembre 2024 – Porte Aperte, ora aderisconogli alberghi. Dopo i commercianti,glispalancano le porte a chi si sente in pericolo o ha bisogno di aiuto, diventando veri e propri presìdi di sicurezza sul territorio. È il senso della mobilitazione indetta dall’Ascom che, quest’estate, ha lanciato “Porte aperte – I negozi della tuapresidiano il territori L’iniziativa, che si avvale della media partnership di QN-il Resto del Carlino, ha l’obiettivo di evidenziare agli occhi dell’opinione pubblica la funzione sociale e di presidio dei servizi di prossimità. “Se per strada ti senti in pericolo, raggiungi uno spazio sicuro, entra in un’attività commerciale”, si legge sulla locandina che promuove l’iniziativa. “Le nostre imprese del terziario rappresentano uno spazio sicuro nelle strade della, contribuendo ad alimentare una percezione di sicurezza”, sottolineano i promotori.