Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Killington 2024 in DIRETTA: attesa per Collomb! Duerr in testa dopo la prima manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA18.51: Ancora una qualificazione alla secondaper Giorgia, che già ieri aveva ottenuto i primi punti in Coppa del Mondo in gigante. La giovane azzurra è ventisettesima a 2.08, ma può recuperare posizioni nella seconda.18.48: La migliore delle azzurre è stata Martina Peterlini, che ha concluso al quattordicesimo posto ad 1.23 dalla vetta, ma che è in pienissima corsa per provare a rimontare nella seconda e centrare un piazzamento tra le dieci.18.45: Settima l’austriaca Katharina Truppe (+0.85), che ha preceduto la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.01) e la svizzera Wendy Holdener (+1.08) e l’austriaca Katharina Liensberger (+1.09), che va a completare la Top-10.18.42: Bravissima la tedesca Emma Aicher, che con il pettorale numero 27 si è inserita in sesta posizione ad 81 centesimi dalla connazionale