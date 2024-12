LIVE – F1 GP Qatar 2024 | la gara in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale delladel Gran Premio del. La F1 è pronta a vivere ladomenicale del ventitreesimo appuntamento della stagione. Il paddock, impegnato nell’ultimo round sprint dell’anno, si vede impegnato in una delle prove più ostiche del calendario. Nel 2023, il GPiota aveva fatto scalpore per le alte temperature e i diversi malesseri che avevano colpito i piloti nel corso dellao al suo termine. Il caldo del deserto mette a dura prova i venti atleti, che sono chiamati ad un’importante preparazione prima di affrontare questo fine settimana. In pista, gli occhi sono puntati su McLaren e Ferrari, con la Rossa che tenterà di tenere aperto il Mondiale costruttori. L’appuntamento è per domenica 1 dicembre alle 17:00 italiane. Sportface.it è pronto ad aggiornarvi in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista!COME VEDERE LAINLA REPLICA IN CHIARO DELLAF1– LE CLASSIFICHE AGGIORNATEPERGP ABU DHABI – IL PROGRAMMA DEL PROSSIMO ROUNDPER AGGIORNARE PREMERE F5 O FARE REFRESH17:01 – Via al giro di ricognizione17:00 – Problemi per Leclerc, si è rotta la cannuccia dell’acqua!16:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface.