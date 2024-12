Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: superata la quarantesima! Finale di Torri e pedoni tagliente, chance per entrambi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:55 E adesso vediamo quello che accadrà. Indubbiamente adesso ci sarà uno scacco di Torre di, bisogna vedere con quale, ma è praticamente indifferente. Alternativamente può coraggiosamente iniziare a far avanzare il Re.13:54 Quello che stiamo per vedere è un decisamentedi. 41. Txf5 erecupera il pedone.13:52 I due giocatori da questo momento hanno 30? ciascuno a ulteriore disposizione, cui sarà applicato un incremento di 30 secondi per ogni mossa effettuata.13:52 CONTROLLO DEL TEMPO RAGGIUNTO. E per la prima volta lo si raggiunge qui in una situazione nella quale, nonostante la teorica parità della posizione, c’è ancora tanto da dire!13:51non trema, gioca 40.