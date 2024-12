Sport.quotidiano.net - La Fortitudo ingrana la terza: anche Vigevano va ko

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 1 dicembre 2024 - Avanti per 40’, una volitivapassae centra lavittoria consecutiva. Dopo Livorno e Avellino la curiosità era di vedere la risposta della squadra lontano dal fortino del PalaDozza. La risposta è stata da grande squadra, tenendo la testa del match per 40’ e chiudendo senza grandi affanni una sfida che sulla carta poteva essere pericolosa. Primi minuti di gioco in equilibrio, concon il bolognese Stefanini a rispondere sempre ai tentativi della Effe. La sfida è in mano allache sul 7-7 infila un break di 0-8, grazie alle sue conclusioni dalla lunga distanza, con Mian micidiale, portandosi avanti 7-15 al 6’. La Flats Service che allunga raggiungendo il +11 sul 14-25 al 9’. Il vantaggio rimane quasi sempre in doppia cifra, con la formazione di Caja che conferma una eccellente solidità difensiva e una ottima percentuale nel tiro dalla lunga distanza.