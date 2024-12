Quotidiano.net - Kallas all'ANSA, 'sull'Ucraina non escludere nulla'

Leggi su Quotidiano.net

"Sino ad oggi la discussione è stata intorno a quali Paesi sarebbero disposti a mandare dei soldati ine quali no: io credo non si debbae mantenere una certa ambiguità strategica sul punto". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue, Kajain un'intervista rilasciata ad un gruppo di media internazionali, tra cui l', al debutto del suo incarico, prima di visitare Kiev.ha poi sottolineato che l'Europa potrebbe "avere un ruolo" se si arrivasse davvero ad un cessate il fuoco e fosse necessario inviare delle truppe per verificare che sia rispettato. "La scelta in merito ad ogni modo resta nelle mani dell'", ha notato. Nel primo tweet da alto rappresentante,ha scritto: "È un privilegio essere a Kiev insieme al Presidente del Consiglio Europeo Costa e alla Commissaria Kos.