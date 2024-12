Ilgiorno.it - Internet e servizi on line, la metà dei capoluoghi lombardi ancora poco smart. La Cenerentola? È Como

Milano, 1 dicembre 2024 – Comuni sempre più digitali e cittadini sempre più connessi. Le verecity però sonopoche: otto in tutta Italia, due ina, la regione più tecnologica d’Italia. I duefull digital sono Bergamo e Milano. Brescia, Cremona, Lodi, Monza e Pavia sono altamente digitali, mentre a Lecco, Mantova, Varese e Sondrio il processo di transizione è in corso.invece non pervenuta o quasi: è maglia nera regionale e tra le città meno digitali in assoluto, nonostante abbia dato i natali ad Alessandro Volta, papà della pila e scopritore del metano, uno dei più grandi innovatori di tutti i tempi. A stilare l’ICity Rank 2024, la classifica della città italiane digitali, sono i cervelloni di Fpa, specialisti dell’innovazione tecnologia, istituzionale e organizzativa della società benefit Digital360.