Incredibile se n’è andato! Ballando con le stelle Mariotto si alza ed esce improvvisamente dallo studio Milly sconvolta Dopo si scopre tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’ultima puntata dicon leha regalato al pubblico numerosi colpi di scena. Lo show si è aperto con la gara tra le coppie eliminate per il ripescaggio. A spuntarla alla fine sono stati Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Sfortunatissima, invece, Nina Zilli, che sperava di essere ripescata, ma è stata costretta a ritirarsi per un altro infortunio.Serata ricca di emozioni anche per Federica Pellegrini. La campionessa doveva debuttare con il suo nuovo maestro di ballo, Simone Peron. Il ballerino, però, è stato messo ko da una lesione al muscolo della gamba durante l’ultima prova in teatro. A quel punto, a rimpiazzarlo è stato Pasquale La Rocca, ex partner di Zilli, ormai fuori dai giochi.Leggi anche: “Sono distrutto, ho preso la mia decisione”. Grande Fratello, Lorenzo choc: nessun dietrofrontcon lesied