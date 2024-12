Udine20.it - Il messaggio dell’Arcivescovo di Udine per l’Avvento 2024

Il testo delche l’arcivescovo di, mons. Riccardo Lamba consegna alla Chiesase in prossimità dell’avvio del tempo di Avvento, domenica 1° dicembre.Cari fratelli e care sorelle,l’uomo moderno, grazie anche al contributo degli strumenti che la tecnologia mette a sua disposizione, vede ridursi sempre di più i tempi dell’attesa. Per certi versi potremmo dire che non è più abituato ad attendere perché basta un click oppure fissare con lo sguardo un sensore e, come per magia, si aprono delle app o delle porte. Eppure la vita porta in sé iscritto il mistero dell’attesa, sin dal suo primo sorgere: è fisiologico attendere nove mesi dal concepimento perché un bambino, seguendo tutte le tappe necessarie per il processo di maturazione di tessuti e organi nell’utero della madre, venga alla luce per poi proseguire il suo cammino di crescita psicofisica, sociale, morale e spirituale fino alla fase adulta dell’esistenza in cui esprimere la propria identità ed autonomia.