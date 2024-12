Ilrestodelcarlino.it - I comitati della stazione: "Il sindaco ci incontri"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Vogliamo vederci chiaro, vogliamo un incontro urgente colMassari". A chiederlo è la rete deizona(Ospizio, IV Novembre, MiglioraRe, Reggio Civitas, Rete Residenti Quartiere, via Roma e via Roma commercianti) sulla questione che si è accesa in questi giorni dopo l’accordo tra Rfi e Comune per l’installazione di un presidio socio sanitario di assistenza, volto a sconfiggere la piaga del consumo di sostanze stupefacenti ed abbattare il degrado nel quartiere che sorge attorno ai binariferrovia. Nonostante il primo cittadino ieri abbia cercato di tranquillizzare igettando acqua sul fuoco ("Assicuro che sarà fatto un percorso condiviso e decideremo le modalità assieme ai residenti", aveva detto), la rete dei rappresentanti popolari mette le cose in chiaro.