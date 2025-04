Fatture per operazioni inesistenti | sequestro da 25 milioni di euro

sequestro da 2,5 milioni di euro nei confronti di 5 società. E' il provvedimento eseguito oggi (4 aprile) dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta. Nello specifico, i finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del.

