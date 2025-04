Truffe online 2024 | 28 milioni di italiani colpiti danni per oltre 500 milioni di euro

2024 2,8 milioni di italiani hanno subito una truffa o un tentativo di frode nel commercio elettronico, per un danno complessivo di più di 500 milioni di euro. Rispetto al 2023, il numero di vittime di truffa o tentativi di frode in questo ambito è aumentato del 9%. Questi i dati emersi dall'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat. Tra gli strumenti più utilizzati dai malfattori, al primo posto ci sono i finti siti web, canale utilizzato nel 39,4% dei casi di truffa o tentativo di frode, seguiti dalle false email (30,3%). Più di 1 frode su 4 (25,8%) ha viaggiato attraverso i social network, nel 15,9% dei casi attraverso App di messaggistica istantanea. A subire più frequentemente una truffa o un tentativo di frode non sono gli anziani, ma i consumatori più giovani. Quotidiano.net - Truffe online 2024: 2,8 milioni di italiani colpiti, danni per oltre 500 milioni di euro Leggi su Quotidiano.net Nel2,8dihanno subito una truffa o un tentativo di frode nel commercio elettronico, per un danno complessivo di più di 500di. Rispetto al 2023, il numero di vittime di truffa o tentativi di frode in questo ambito è aumentato del 9%. Questi i dati emersi dall'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat. Tra gli strumenti più utilizzati dai malfattori, al primo posto ci sono i finti siti web, canale utilizzato nel 39,4% dei casi di truffa o tentativo di frode, seguiti dalle false email (30,3%). Più di 1 frode su 4 (25,8%) ha viaggiato attraverso i social network, nel 15,9% dei casi attraverso App di messaggistica istantanea. A subire più frequentemente una truffa o un tentativo di frode non sono gli anziani, ma i consumatori più giovani.

Truffe online, +9% nel 2024, vittime 2,8 milioni di italiani. Truffe online: occhio a quella dei 'mi piace' su Instagram. Black Friday: Come proteggersi ed evitare le truffe online. Consob Informa - Anno XXX - N. 36 - 28 ottobre 2024. Notizie. Truffe online, in provincia i tranelli dilagano. Ne parlano su altre fonti

Truffe online, +9% nel 2024, vittime 2,8 milioni di italiani - Nel 2024 2,8 milioni di italiani hanno subito una truffa o un tentativo di frode nel commercio elettronico, per un danno complessivo di più di 500 milioni di euro. (ANSA) ... (msn.com)

Truffe investimenti, 147 milioni persi per il trading online dei finti broker - Le truffe del trading online rappresentano l’80% delle somme totali perse dalle vittime nel 2024 (147 milioni di euro): a cosa stare attenti e come comportarsi in caso di raggiro ... (quifinanza.it)

Truffe online, colpiti 2,8 milioni di italiani (+9%): danno da 500 milioni. Le più diffuse e come difendersi - Crescono ancora le truffe online. Nel 2024, secondo un'analisi commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, 2,8 milioni di italiani hanno subito una truffa o un tentativo ... (ilmessaggero.it)