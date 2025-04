Liberoquotidiano.it - Sinner e i top-20 vogliono... più soldi: una clamorosa lettera

Va bene la gloria, ma adesso cacciate anche il grano! È la sintesi brutale della nuova battaglia che i tennisti top 20 del ranking mondiale stanno combattendo contro gli organizzatori dei quattro tornei del Grande Slam. I montepremi attuali dei circuiti maschile e femminile non bastano e gli atleti hanno sottoscritto e inviato unaa chi di dovere per batter cassa. Un'altra scossa di terremoto mediatico, dopo che la Pro Tennis Players Association (il sindacato caldeggiato da Novak Djokovic) si era già scagliata, per altri motivi, contro Atp, Wta, Itf e Itia. Ora tocca ai Major. La richiesta dei giocatori ai dirigenti di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open è diretta: aumento congruo e cospicuo dei premi da spartire sia per la partecipazione sia per le vittorie conseguite, soprattutto per chi, alla fine, solleva il trofeo sul campo.