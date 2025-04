Da oggi il singolo che anticipa l’album Lo-Fi di Valerio Billeri

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 apr. (askanews) – Escesu tutte le piattaforme di streaming musicale il nuovodi, ‘Bellerophon’, cheil disco ‘Lo-Fi’, in uscita il 10 maggio per Moonlight Records. Il disco è stato registrato voce e chitarra su un vecchio multitraccia degli anni ’90 in presa diretta, e nulla è stato ritoccato in fase di missaggio. Nell’era dell’intelligenza artificiale e del digitale,ha registrato un album di otto tracce, composto da sette composizioni originali e una cover di un brano folk di epoca napoleonica, avvalendosi di un multitraccia analogico degli anni ’90. Partendo dall’idea dell’esilio di Napoleone a Sant’Elena, il disco si sviluppa come una ricerca disulla solitudine, in cui l’esilio diventa mentale e spirituale, in contrapposizione al rumore odierno.