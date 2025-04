Lanazione.it - Al Teatro Signorelli è in arrivo Maria Amelia Monti

Arezzo, 4 aprile 2025 – Alè inCon Claudia Gusmano porta in scena «Strappo alla regola». La stagione di spettacoli «straordinaria» si conclude con il doppio appuntamento l'8 e il 9 aprile Doppio appuntamento martedì 8 e mercoledì 9 aprile con «Strappo alla regola», lo spettacolo cone Claudia Gusmano. La stagione «straordinaria» deldi Cortona si conclude con questo divertente spettacolo e i biglietti sono ancora disponibili. La commedia scritta e diretta da Edoardo Erba con la partecipazione in video di Asia Argento, Marina Massironi, Sebastiano Somma e con Daniele Gaggianesi, Giuseppe Lelli, Francesco Meoni, Sabina Vannucchi e Fabio Zulli, andrà in scena alle ore 21. Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore.