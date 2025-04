Anteprima24.it - L’acqua tornerà in anticipo, il sindaco Mastella: “Fatto importante per le attività economiche”

Tempo di lettura: 3 minuti“A seguito di interlocuzioni con la Regione Campania e con la Gesesa, avviso che l’erogazione idrica in Città sarà ripristinata conrispetto a quanto ipotizzato. I lavori da parte della Regione Campania sono terminati e la condotta del Biferno è in fase di completo riempimento. Gesesa già nel corso della mattinata avvierà le manovre di riapertura delle condotte cittadine”, lo annuncia in una nota ilClemente. “Pertanto, entro ora di pranzo/primo pomeriggiodovrebbe regolarmente ritornare in ogni parte di Benevento, salvo eventuali piccole eccezioni che potranno essere dovute a fisiologici problemi, i quali saranno certamente affrontati in modo celere e risolutivo da Gesesa”. “L’è di fondamentale importanza certamente per le famiglie e in particolare per ledella città che potranno affrontare, in questo modo, con maggiore serenità il fine settimana.